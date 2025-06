Michaël Morand bat le record de Moutier-Graitery

La chaleur n’a pas empêché les performances sur Moutier-Graitery. Michaël Morand et Vanessa Aellig ont été les premiers à passer la ligne d’arrivée de cette course à pied samedi au sommet de la montagne. Le Courtisan a mis 55’20 pour gravir les 10 km avec 1'001 m de dénivelé positif de la Course des puissants. Pour sa première participation, il a amélioré de 4 secondes le record du parcours détenu depuis 2021 par Demian Schaedler. Le Neuchâtelois Térence Risse à 1’33 et le Prévôtois Gilles Bailly à 2’54’’ complètent le podium. « Je me suis tordu la cheville dès la première descente et j’en ai souffert à toutes les descentes, mais sur les montées je ne sentais rien et j’ai pris beaucoup de plaisir. Juste à la fin, j’ai regardé ma montre et j’ai vu que je pouvais battre le record, alors j’ai accéléré et c’est passé », explique Michaël Morand, qui apprécie les grandes chaleurs.