Un « bilan positif » pour le Jura à la Fête fédérale de gymnastique

Le rideau est tombé sur la 77e édition de la Fête fédérale de gymnastique. La manifestation s’est achevée dimanche à Lausanne. Près de 65'000 personnes y ont pris part, dont environ 300 Jurassiens provenant de 16 sociétés différentes. La délégation jurassienne rentre avec quatre podiums.

La FSG Alle a pris le 1er rang du concours en 3 parties en deuxième division avec un total de 29,930 points sur 30 possibles. Flavie Beuchat de la Femina-Sport Glovelier s’est parée d’argent en gymnastique aux agrès en catégorie C7. En gym à deux avec engin à main, Elisa Duscher et Justine Jallon de la Fémina Vicques ont obtenu la 3e place dans la catégorie jeunesse des moins de 16 ans avec la note de 9,510. En athlétisme, Charlotte Heusler et Rémi Gerber de la FSG Alle ont aussi ramené du bronze du concours Elle+Lui actif. Plusieurs distinctions ont aussi été obtenues et plusieurs gymnastes de la catégorie gym et danse se sont qualifiés pour les championnats de Suisse. « Le bilan est positif. Ces 10 jours se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les gymnastes reviennent enthousiastes avec plein de souvenirs. Le côté festif était bien présent, donc c’était un beau moment de cohésion pour tous les membres de la FSG », a confié à RFJ la présidente de l’Association cantonale jurassienne de gymnastique Céline Pedreira, qui donne déjà rendez-vous pour la prochaine édition qui se tiendra au Tessin en 2021.