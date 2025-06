Les Triathlon Jurassik Series reprennent leurs droits

La chaleur accompagne le début de saison des triathlètes de notre région. Les Triathlon Jurassik Series commencent ce week-end par une première étape à La Neuveville. Cinq autres rendez-vous suivront jusqu’à début septembre. Ces épreuves organisées à Asuel, Delémont, ainsi que dans les cantons de Berne et de Neuchâtel mettront les triathlètes de notre région à rude épreuve. L’arrivée finale sera jugée dans la capitale jurassienne à l’occasion du Domoniak.

Parmi les athlètes qui seront au départ de ces épreuves, on en retrouvera certains issus du Tri Team Domoniak. Ce club avait été créé il y a trois ans pour dynamiser cette discipline sportive dans la Vallée. Et le pari est réussi. « On a vu un club qui a évolué en trois ans. On a de plus en plus de monde qui nous rejoint », se réjouit sa présidente Camille Borruat.





L’esprit d’équipe dans un sport individuel

Le Tri Team Domoniak avait été créé dans l’objectif de susciter de l’intérêt et de l’émulation autour du triathlon. « Le fait de s’entraîner ensemble, de participer aux courses ensemble, d’avoir un après-course ensemble, c’est quelque chose de motivant », juge la présidente du club Camille Borruat. Au niveau sportif aussi, le fait d’avoir créer une entité de passionnés porte ses fruits : « On veut aller plus loin, se comparer aux autres » lors des différentes séances, relève l’athlète et présidente de 26 ans, pleinement investie dans ce projet qui n’en est encore qu’à ses débuts. A présent, le club veut développer ses entraînements pour les jeunes et surfer sur la bonne dynamique de la course pour enfants du Domoniak.