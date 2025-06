Les nouveaux champions jurassiens d’athlétisme sont connus

Les Championnats jurassiens et neuchâtelois ont fait briller les athlètes de la région sous le soleil delémontain. Ces championnats cantonaux individuels se déroulaient samedi sur la piste de la Blancherie. 189 athlètes ont pris part aux différentes compétitions, de quoi tirer un bilan très positif pour l’Association jurassienne d’athlétisme.

Alicia Masini et Nathan Gyger se sont notamment imposés sur la ligne droite de la Blancherie. Les deux sociétaires de la FSG Alle ont décroché la médaille d’or sur 100 m. Alicia Masini a gagné en 11'93’’ en battant largement sa partenaire de club Eva Kottelat (12'54'') et la Neuchâteloise Oriane Knecht (12'73''). La Taignone était en recherche de sensation à une semaine des courses de sélection pour les Championnats d’Europe espoirs qui se tiendront en juillet à Bergen en Norvège. Le titre n’était pas la priorité pour Alicia Masini : « Je voulais faire une bonne course avant le meeting de qualification. On essaye d’assembler toutes les pièces du puzzle pour faire la meilleure course et éventuellement se qualifier ».