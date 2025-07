Les coureurs ont performé sous un soleil de plomb au Marathon du Jura

La deuxième édition du Marathon du Jura s’est déroulée dimanche sous hautes températures. L’épreuve de course à pied de 42,195 km s’est tenue dans la vallée de Delémont. Une quarantaine de courageux ont bouclé l'épreuve qui se déroulait en parallèle du slowUp.

Vanessa Aellig a remporté la compétition chez les dames. L’athlète de Courfaivre s’est imposée en 3h23’33’’. Elle termine avec 36’36’’ d’avance sur Lauriane Hurtaud (4h00’09’’) de Courrendlin, vainqueure l’an dernier, et 1h08’34’’ sur la Chaux-de-Fonnière Laure Cahuzac (4h32’07’’). Vanessa Aellig a pris la 2e place hommes et femmes confondus : « Je visais les trois premières places femmes. Quand j’ai vu que j’ai dépassé le 2e, j’étais encore plus contente ». La Jurassienne disputait, par ailleurs, son premier marathon. « Je ne fais jamais des distances aussi grandes. La route ce n’est pas mon truc, je ne supporte pas le chaud mais je l’ai fait ! », expliquait Vanessa Aellig à l’arrivée à Delémont.