La course de skateboard de Sornetan continue de séduire

La chance du côté de l’organisation

La compétition est mise sur pied par le collectif 9.81. Co-organisateur avec son frère, Cédric Robert savourait le succès de l’évènement samedi sur la ligne d’arrivée : « Cinquième fois qu’on a le soleil et on est vraiment content de l’affluence ». Les athlètes représentaient 16 nations dans une course « réputée et connue » pour laquelle les participants se déplacent volontiers. /fwo