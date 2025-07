L’apnée, entre prouesse et bien-être

Cet élan peut toutefois avoir ses dérives. Les athlètes vont parfois au-delà des limites et se mettent en danger. « C’est sûr qu’ils nous donnent du travail », sourit Arnaud Carnal, instructeur et apnéiste de sécurité en compétition, qui, avec Philippe Morel, encadrait Nicolas Aufranc lors de l’entraînement que nous avons suivi à Boudry. C’est souvent dans le cadre de la compétition, là où le stress et l’envie de gagner sont maximaux, que surviennent les problèmes. « Je ne trouve pas que ce soit un sport dangereux à pratiquer, les règles sont simples. Il faut respecter ses limites et plonger en étant accompagné », affirme l’instructeur.

« L’apnée, c’est le meilleur sport du monde ! », lance Arnaud Carnal. Pour Phillipe Morel, c’est aussi l’occasion de découvrir un environnement invisible à la surface : « Il m’arrive de tomber nez à nez avec des brochets », sourit le Fribourgeois. La discipline est en pleine expansion depuis quelques années. « Au niveau des clubs, tout est rapidement complet », affirme Phillipe Morel, qui est aussi moniteur dans une école d’apnée. /mle-ave