Mathieu Chèvre à la conquête de l’Europe

C’est le grand rendez-vous de l’année pour Mathieu Chèvre. Le sprinter de la FSG Bassecourt participe dès vendredi au Championnat d’Europe des moins de 23 ans qui se tient à Bergen, en Norvège. Le Vadais sera au départ des séries du 200 mètres vendredi et espère se qualifier pour les demi-finales et la finale de samedi. Il a aussi été retenu par les entraîneurs de l’équipe de Suisse pour disputer le 4x100 mètres dimanche.

Si Mathieu Chèvre reconnaît la qualité de l’adversité en Norvège, il n’en demeure pas moins ambitieux : « Je veux faire partie de la finale », affirme sans détour celui qui a réalisé un très bon début de saison, battant à plusieurs reprises son record personnel sur le demi-tour de piste. Auteur du chrono de 20’’85 dernièrement à La Pontaise à Lausanne, le jeune homme de Bassecourt souhaite passer sous la barre des 20’’70 cette saison. S’il veut faire partie des meilleurs en Norvège, il serait bien inspiré d’y « claquer » son nouveau temps de référence.





Dans la forme de sa vie

Son début de saison canon n’est pas le fruit du hasard. Mathieu Chèvre a beaucoup adapté son plan de travail et son entraîneur le suit très fidèlement. « Je ne me suis jamais senti aussi prêt cette saison et même les autres années. Au niveau des jambes, tout va bien. Je n’ai vraiment aucune tension », se réjouit le seul Jurassien qui sera engagé sur la piste nordique de Bergen. Il est convaincu de pouvoir battre son propre record et atteindre la finale, surtout s’il parvient à régler quelques détails qui pourraient faire toute la différence : « Techniquement, j’ai encore pas mal de marge, surtout au niveau du départ. Je peux être plus relâché, plus économe en termes d’énergie pour pouvoir encore mieux finir », analyse-t-il. Et puis, à Bergen, la concurrence sera rude, ce qui pourrait le pousser dans ses retranchements et lui octroyer ce petit surplus mental pour franchir un nouveau cap. Enfin, Mathieu Chèvre pense que les conditions plutôt fraîches de Norvège pourraient être un atout vis-à-vis des concurrents qui sont habitués aux grandes chaleurs. /mle