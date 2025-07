Mathieu Juillerat s’est illustré au Luxembourg

Mathieu Juillerat s’est offert ce week-end un joli top-5. L’athlète de Moutier a pris la 4e place du général lors du semi-Ironman du Luxembourg, alors que 2'435 personnes étaient au départ de cette épreuve. Il a bouclé les 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied en 4h13’11’’, soit un peu moins de 6’ de plus que le vainqueur belge Ben De Wolf. Il a pris la 2e place de sa catégorie. Cette performance lui permet de se qualifier pour le championnat du monde d’Ironman 70.3 2026 qui se tiendra à Nice. Il s’agit de sa 2e qualification pour un mondial. /lge