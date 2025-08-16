C’est reparti pour Midi actif

Une trentaine de 30 cours sont proposés dès cet automne à Porrentruy, Delémont et aux Franches-Montagnes, indiquent la Fondation O2 et l’Office des sports du canton du Jura dans leur communiqué. Parmi les activités les plus populaires, on retrouve la natation, le badminton, l’escalade ou le renforcement musculaire. Le programme s’enrichit cette année d’un cours de crossboxing et d’une séance de yoga aux Franches-Montagnes, ainsi que du retour du tennis à Porrentruy.

Comme l’an dernier, la session de printemps comptera quinze leçons, contre douze pour celle d’automne. Les cours, programmés en semaine entre 12h et 13h15, coûtent entre 80 et 125 francs selon l’activité et la session.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes dès ce samedi 16 août via le site de l’Office des sports ou le Guichet virtuel du canton. Ce programme vise à encourager la population jurassienne à rester active et à découvrir de nouvelles disciplines, tout en valorisant les sociétés sportives de la région.

Des informations supplémentaires sont disponibles auprès du secrétariat de l’Office des sports au 032 420 34 50, sur son site ou par courriel à ocs@jura.ch, ainsi qu’auprès de la Fondation O2 au 032 544 16 19, sur son site ou par courriel à camille.boillat@fondationo2.ch. /comm-mlm