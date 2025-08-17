La FSG Alle s’adjuge la Coupe des Clubs

La FSG Alle se pare d’or grâce à un effort collectif. Les athlètes ajoulots ont gagné la Coupe des Clubs dimanche à Lausanne. Ils ont totalisé 9'460 points pour remporter la compétition devant les Vaudois de Lausanne-Sport Athlétisme et Stade Lausanne Athlétisme. L’équipe jurassienne s’est appuyée sur les performances de Charlotte Heusler, Nathan Gyger, Eva Kottelat, Mélissa Girardin, Constantin Berger, Stanley Leuba, Jephté Vogel et Alicia Masini qui ont été alignés sur 100m, 400m, 800m, 4x100m, au javelot, au poids, à la hauteur et à la longueur. La FSG Alle était la seule formation jurassienne qualifiée pour cette finale qui a réuni huit équipes. Retrouvez les résultats détaillés ici. /emu