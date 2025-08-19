Katherine Choong a conquis « Piz Dal Nas »

Le déchiffrage des passages difficiles et les essais ont pris près de 10 jours, tandis que l'ascension victorieuse lui a demandé plus de 11 heures d'effort accrochée à la paroi. « Ce qui est spécial avec cette voie, c’est qu’elle est vraiment très longue. Elle fait 500 mètres de haut, 12 longueurs mais... longues ! Les premières longueurs ont des points très espacés, ça fait vraiment peur et ça éreinte physiquement et mentalement. Et les passages difficiles en 8b sont en haut, en 9e et 10e longueur », explique Katherine Choong après avoir livré un long combat d’endurance, malgré une forme pas optimale après avoir soigné une blessure au doigt.





« On se demande parfois ce qu’on fout là, mais à la fin les souvenirs restent ancrés »

Un énorme orage essuyé le premier jour, puis une chute de son compagnon et partenaire de grimpe Jim Zimmermann dans une corde statique n’ont pas entamé sa motivation. « Là-bas, tout est assez dur. Quand on est là-haut, on se demande parfois ce qu’on fout là, on se dit qu’on serait mieux dans une salle d’escalade. Mais quand on finit la journée, les souvenirs restent ancrés, on est passé par tellement d’émotions », relève la Jurassienne qui a désormais conquis les voies de la face nord du Titlis après avoir réussi « Hattori Hanzo » (située juste à côté) en 2022. Katherine Choong pourrait se lancer à l’assaut d’une longue voie sur la face ouest l’année prochaine. Et avoue qu’elle espère finir une voie à Lauterbrunnen, qui lui résiste depuis plusieurs mois. /jpi