Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Benjamin et Nathan, deux frères prévôtois de 13 ans et demi et 15 ans, figurent déjà parmi les meilleures paires mondiales de leur génération. Ils rêvent de professionnalisme et de Jeux olympiques.
Deux jeunes frères qui visent déjà les sommets et qui grimpent vite. Un an et demi après avoir troqué leurs raquettes de tennis (discipline où ils faisaient déjà partie des meilleurs Suisses) pour celles de padel, Benjamin et Nathan Filieri figurent déjà parmi les meilleures paires mondiales de la discipline dans leur catégorie d’âge. « On a commencé les tournois après six mois, puis on est allé directement au niveau mondial », résume Benjamin, le plus jeune. « C’est un artiste » comme dit son frère, Nathan, qui se décrit volontiers comme « plus calme ». « J’aime bien tenter des choses dans les moments difficiles », reconnaît Benjamin.
Rencontre avec les frères Filieri à Swiss Tennis à Bienne
Une confiance à l’image de leur ambition. Ils ont quitté le tennis notamment pour l’aspect « double » du padel et rester ensemble, et comptent bien poursuivre leur ascension côte à côte après avoir remporté un premier tournoi à Chicago en avril, un autre en Italie dernièrement. « Il y aura bientôt les finales avec les huit meilleures paires mondiales, puis les championnats du monde fin septembre où nous ne pourrons pas jouer ensemble à cause de nos âges différents », annonce Nathan avec appétit, lui qui croit dur comme fer à un avenir professionnel dans la discipline. « Dans cinq ans ça va dépasser le tennis. Il y aura plus de joueurs. Et dans dix ans, c’est l’argent qui montera plus vite sur le circuit », avance l’aîné qui suit l’école à la maison avec son frère sous la houlette de différents enseignants.
Les JO 2032 ? « Un rêve, ce serait incroyable »
De grands sourires illuminent leurs visages lorsque l’on évoque « 2032 ». Année des Jeux olympiques à Brisbane en Australie... où le padel pourrait faire son apparition comme discipline olympique. « C’est un truc que j’ai toujours voulu faire, que j’ai toujours aimé. Les Jeux olympiques, je me réjouis déjà », envoie Benjamin quand Nathan évoque « un rêve qui serait incroyable ». Les Filieri Brothers auront alors 20 et 22 ans. « Ils seront dans la bonne tranche d’âge, pour moi c’est fini », rigole leur entraîneur Valentin Wenger, multiple champion national.
Valentin Wenger : « L'écart avec les meilleures paires rétrécit, on se rapproche sérieusement. »
« Ils ont un bon potentiel pour représenter la Suisse à ces jeux. Là, ils sont dans les 10-12 meilleures paires de leur âge. On constate qu’avec les meilleures, l’écart rétrécit, on commence à se rapprocher sérieusement. L’important sera le passage à 17-18 ans, sur le circuit professionnel », poursuit le technicien de La Neuveville. Le chemin reste encore long, et les frères Filieri vont devoir affronter et assumer les nouvelles attentes autour d’eux. Le public jurassien aura d’ailleurs l’occasion de les voir en exhibition ce samedi à Courtedoux (11h30) en compagnie de deux joueurs du top 100 français dans le cadre d’un tournoi amateur. /jpi