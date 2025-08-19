Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Une confiance à l’image de leur ambition. Ils ont quitté le tennis notamment pour l’aspect « double » du padel et rester ensemble, et comptent bien poursuivre leur ascension côte à côte après avoir remporté un premier tournoi à Chicago en avril, un autre en Italie dernièrement. « Il y aura bientôt les finales avec les huit meilleures paires mondiales, puis les championnats du monde fin septembre où nous ne pourrons pas jouer ensemble à cause de nos âges différents », annonce Nathan avec appétit, lui qui croit dur comme fer à un avenir professionnel dans la discipline. « Dans cinq ans ça va dépasser le tennis. Il y aura plus de joueurs. Et dans dix ans, c’est l’argent qui montera plus vite sur le circuit », avance l’aîné qui suit l’école à la maison avec son frère sous la houlette de différents enseignants.





Les JO 2032 ? « Un rêve, ce serait incroyable »

De grands sourires illuminent leurs visages lorsque l’on évoque « 2032 ». Année des Jeux olympiques à Brisbane en Australie... où le padel pourrait faire son apparition comme discipline olympique. « C’est un truc que j’ai toujours voulu faire, que j’ai toujours aimé. Les Jeux olympiques, je me réjouis déjà », envoie Benjamin quand Nathan évoque « un rêve qui serait incroyable ». Les Filieri Brothers auront alors 20 et 22 ans. « Ils seront dans la bonne tranche d’âge, pour moi c’est fini », rigole leur entraîneur Valentin Wenger, multiple champion national.