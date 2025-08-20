Des 4 Foulées qui se présentent plutôt bien

Après le Marché-Concours et avant le Chant du Gros, c’est un autre événement rassembleur qui s’ouvre ce mercredi aux Franches-Montagnes. Celui-là est sportif. Les 4 Foulées vont animer quatre mercredis consécutifs aux Bois, aux Breuleux, à Saignelégier et au Noirmont. Cette épreuve de course à pied vivra sa 31e édition et elle s’annonce plutôt bien.

Environ 600 personnes se sont déjà inscrites pour participer à la première manche ce mercredi soir aux Bois (19h) et les inscriptions sont encore possibles sur place. Ils étaient 536 à franchir la ligne d’arrivée l’an dernier lors de la course inaugurale des 4 Foulées. Si on se fie aux inscriptions pour cette première étape, la participation retrouve son niveau d’avant-Covid. Elle le dépasse même. En 2019, 567 athlètes avaient couru lors de la première manche de cette épreuve franc-montagnarde. Ils n’étaient que 407 en 2022 pour la reprise d’après-pandémie. Les quatre ski-clubs qui organisent ces joutes constateront que cette course par étapes a toujours une place privilégiée pour les coureurs à pied de notre région, malgré la multiplication des échéances. Cette année, ils sont donc encore une fois des centaines à partir à l’assaut des sentiers franc-montagnards. Les cadors s’affronteront pour succéder à Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard, vainqueurs l’an dernier. /mle