Des 4 Foulées qui se présentent plutôt bien

Les inscriptions pour la première étape de cette épreuve de course à pied sont en hausse.
Des 4 Foulées qui se présentent plutôt bien

Les inscriptions pour la première étape de cette épreuve de course à pied sont en hausse.

Les 4 Foulées continueront à réunir des centaines d'athlètes aux Franches-Montagnes. (Photo : archives Georges Henz) Les 4 Foulées continueront à réunir des centaines d'athlètes aux Franches-Montagnes. (Photo : archives Georges Henz)

Après le Marché-Concours et avant le Chant du Gros, c’est un autre événement rassembleur qui s’ouvre ce mercredi aux Franches-Montagnes. Celui-là est sportif. Les 4 Foulées vont animer quatre mercredis consécutifs aux Bois, aux Breuleux, à Saignelégier et au Noirmont. Cette épreuve de course à pied vivra sa 31e édition et elle s’annonce plutôt bien.

Environ 600 personnes se sont déjà inscrites pour participer à la première manche ce mercredi soir aux Bois (19h) et les inscriptions sont encore possibles sur place. Ils étaient 536 à franchir la ligne d’arrivée l’an dernier lors de la course inaugurale des 4 Foulées. Si on se fie aux inscriptions pour cette première étape, la participation retrouve son niveau d’avant-Covid. Elle le dépasse même. En 2019, 567 athlètes avaient couru lors de la première manche de cette épreuve franc-montagnarde. Ils n’étaient que 407 en 2022 pour la reprise d’après-pandémie. Les quatre ski-clubs qui organisent ces joutes constateront que cette course par étapes a toujours une place privilégiée pour les coureurs à pied de notre région, malgré la multiplication des échéances. Cette année, ils sont donc encore une fois des centaines à partir à l’assaut des sentiers franc-montagnards. Les cadors s’affronteront pour succéder à Jérémy Hunt et Chantal Pape Juillard, vainqueurs l’an dernier. /mle


 

Actualités suivantes

Athletissima: Audrey Werro a pris une autre dimension

Athletissima: Audrey Werro a pris une autre dimension

Autres sports    Actualisé le 20.08.2025 - 05:03

Deux 800 m qui promettent

Deux 800 m qui promettent

Autres sports    Actualisé le 20.08.2025 - 04:03

Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Articles les plus lus

Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:08

Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Deux 800 m qui promettent

Deux 800 m qui promettent

Autres sports    Actualisé le 20.08.2025 - 04:03

Katherine Choong a conquis « Piz Dal Nas »

Katherine Choong a conquis « Piz Dal Nas »

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 15:54

Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:08

Une dernière saison pour Julie Zogg

Une dernière saison pour Julie Zogg

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Sans Duplantis, Karalis a logiquement triomphé à la perche

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:43

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Dominic Lobalu forfait pour Athletissima

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 17:01

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Fête fédérale de lutte à Mollis (GL): tonnes de sciure héliportées

Autres sports    Actualisé le 18.08.2025 - 19:51

Katherine Choong a conquis « Piz Dal Nas »

Katherine Choong a conquis « Piz Dal Nas »

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 15:54

Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Les frères Filieri, étoiles montantes du padel

Autres sports    Actualisé le 19.08.2025 - 19:08