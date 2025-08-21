Alizée Caroli et Julien Fleury premiers vainqueurs aux 4 Foulées

Une première sous la pluie pour les 4 Foulées. Cette mythique épreuve jurassienne de course à pied qui se déroule pendant quatre mercredis a commencé mercredi soir aux Bois par un tracé de 10,25 kilomètres et un dénivelé positif de 225 mètres. Chez les hommes, alors que les grands favoris n'étaient pas au départ, c'est le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury qui a tiré son épingle du jeu et a gagné en 36'57". Il a devancé de 38" le Noirmonnier Antonin Queloz et de 1'01" Eloïs Houser des Fontenelles.

Chez les dames, la victoire est revenue à Alizée Caroli de Bévilard-Malleray en 46'31". Elle a pris le meilleur sur Alexia Mottier de Bassecourt (+29") et Muriel Joly de La Chaux-des-Breuleux (+1'33"). Au total, 507 concurrents ont pris le départ. La semaine prochaine, le peloton est attendu aux Breuleux. /mle