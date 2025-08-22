Belle délégation jurassienne aux Championnats de Suisse d’athlétisme

C’est une jolie délégation jurassienne formée d’une vingtaine d’athlètes qui participera aux Championnats de Suisse d’athlétisme ce week-end à Frauenfeld. Certains sportifs confirmés chercheront à atteindre une place parmi les dix meilleurs de leur discipline, d’autres visent carrément le podium. Et puis, il y a aussi ceux qui sont en quête d’expérience au plus haut niveau et qui font encore leurs gammes.

Les plus grandes chances de médaille reposent sur l’athlète de la FSG Alle Jephté Vogel au lancer du poids et sur la Jurassienne d’adoption Angelica Moser qui semble intouchable à la perche. Le lanceur ajoulot devrait, lui, livrer bataille avec le Bernois Stefan Wieland pour l'or. Deux sociétaires de la FSG Bassecourt visent le podium mais auront fort à faire : la Biennoise Rachel Pellaud a le 5e meilleur temps personnel des athlètes en lice sur 800 mètres. Idem pour le Vadais Mathieu Chèvre sur 200 mètres, mais ça se joue dans un mouchoir de poche et la forme du jour sera déterminante pour le jeune homme de Bassecourt.





Beaucoup d'athlètes en quête d'exploit

La mission s’annonce plus ardue encore pour d’autres sportifs de notre région. Avec son record personnel à 11’’59 sur 100 mètres, Alicia Masini (FSG Alle) fait partie d’un groupe de dix athlètes qui ont des records personnels qui se tiennent en 15 centièmes. Celles-ci se trouvent toutefois assez loin des chronos des favorites sur la ligne droite Alja Del Ponte, Salomé Kora ou encore Géraldine Frey. La Jurassienne peut viser la finale si elle se trouve dans de bonnes dispositions. Les temps de référence de Kirlène Dolce (FSG Courroux) sur 1'500 mètres - où la victoire semble promise à l’athlète de Sonceboz Joceline Wind - et Sofia Chételat (FSG Alle) sur 5'000 mètres peuvent leur permettre de croire à un top 10 mais il faudra s’employer.

Chez les hommes, Nathan Gyger (FSG Alle) optimisera ses chances, lui qui est annoncé au départ de trois épreuves (100 mètres, 200 mètres, 400 mètres) avec des chances variables. Loin de sa forme idéale, le sprinter de la FSG Bassecourt Sylvain Chuard prendra le départ de la ligne droite sans grande ambition face aux favoris que sont Timothé Muhmenthaler ou Bradley Lestrade, notamment. Louis Dolce (FSG Courroux) tentera quant à lui de s’illustrer parmi le plateau relevé du 800 mètres. /mle