Jephté Vogel vice-champion de Suisse

Jephté Vogel en argent aux Championnats de Suisse. L’athlète de la FSG Alle a terminé deuxième du concours du lancer du poids samedi à Frauenfeld. Il a réalisé un jet à 18,77m, mais il lui a manqué sept petits centimètres pour s’imposer. C’est son rival bernois Stefan Wieland qui l’a emporté, tout comme l’année dernière. Jephté Vogel décroche sa troisième médaille d’argent au niveau national, sa cinquième au total. Autre Jurassien engagé dans cette finale, Quentin Vogel de la Fémina Vicques a décroché le 8e rang grâce à un lancer à 13m99.





De belles performances jurassiennes

Alicia Masini et Sylvain Chuard ont signé de bons résultats sur 100m. L’Ajoulote a fini à la 14e place des demi-finales de la discipline reine avec un chrono de 11’66’’. Le coureur de la FSG Bassecourt a de son côté terminé 24e chez les hommes avec un chrono de 11’’02.

Sofia Chételat a elle explosé son record personnel sur 5'000 mètres. Elle a pris le septième rang de l’épreuve avec un temps de 16’51’’59 pour ses premiers Championnats de Suisse et améliore sa marque de près de 46 secondes.





Plusieurs régionaux qualifiés en finale

Quatre athlètes de la région ont décroché samedi un ticket pour la finale de leur discipline qui se déroule dimanche. La favorite du 1’500m, la Biennoise Joceline Wind, s’est qualifiée sans problème avec un temps de 4’28’’65, soit 27 secondes de plus que son record personnel. Elle sera accompagnée en finale par les Jurassiennes Kirlène Dolce (4e, FSG Courroux) et Mélissa Girardin (13e temps, FSG Alle).

Rachel Klopfenstein a elle performé sur 800m. La Biennoise de la FSG Bassecourt a pris le 1er rang de sa série, le 6e des qualifications. Elle tentera de décrocher un podium dimanche en finale. /cra