Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Gauthier Monnerat et Lisa Creti ont terminé au 2e rang de la compétition remportée par Bastien ...
Gauthier Monnerat et Lisa Creti ont terminé au 2e rang de la compétition remportée par Bastien Jornod et Carole Perrot dimanche à St-Imier.

La bataille a fait rage à la nage, à vélo et à pied dimanche à St-Imier (Photo : archives Georges Henz) La bataille a fait rage à la nage, à vélo et à pied dimanche à St-Imier (Photo : archives Georges Henz)

Deux athlètes jurassiens sont passés proche de la plus haute marche du podium à l’Erguëlathlon. Après 400m de natation, 20km de vélo et 7,5km de course à pied, Gauthier Monnerat comme Lisa Creti ont dû se contenter du 2e rang de la compétition qui correspondait à la 4e étape des 3athlon Jurassik Series. Dimanche à St-Imier, le sportif de Bassecourt, vainqueur des trois premières épreuves, a été vaincu par Bastien Jornod qui a réalisé un chrono de 1h07’32’’. Le Chaux-de-Fonnier a devancé le Jurassien qui a bouclé l’épreuve en 1h09’17’’. Le Français Romain Badstuber complète le podium en 1h10’37’’.

Chez les dames, la victoire est revenue à Carole Perrot. La triathlète de Prèles s’est imposée en 1h19’13’’ alors que l’habitante de Rossemaison a terminé son parcours en 1h20’50’’ avec 14’’ devance sur la Chaux-de-Fonnière Lyne Dubois.

L’ensemble des résultats de l’Erguëlathlon sont disponibles ici. /nmy


 

