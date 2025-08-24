Deux Jurassiens argentés à l’Erguëlathlon

Deux athlètes jurassiens sont passés proche de la plus haute marche du podium à l’Erguëlathlon. Après 400m de natation, 20km de vélo et 7,5km de course à pied, Gauthier Monnerat comme Lisa Creti ont dû se contenter du 2e rang de la compétition qui correspondait à la 4e étape des 3athlon Jurassik Series. Dimanche à St-Imier, le sportif de Bassecourt, vainqueur des trois premières épreuves, a été vaincu par Bastien Jornod qui a réalisé un chrono de 1h07’32’’. Le Chaux-de-Fonnier a devancé le Jurassien qui a bouclé l’épreuve en 1h09’17’’. Le Français Romain Badstuber complète le podium en 1h10’37’’.

Chez les dames, la victoire est revenue à Carole Perrot. La triathlète de Prèles s’est imposée en 1h19’13’’ alors que l’habitante de Rossemaison a terminé son parcours en 1h20’50’’ avec 14’’ devance sur la Chaux-de-Fonnière Lyne Dubois.

L’ensemble des résultats de l’Erguëlathlon sont disponibles ici. /nmy