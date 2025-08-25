L’Union Jura Rugby déménage officiellement à Chevenez

L’avenir de l’Union Jura Rugby se dessine désormais officiellement entre les poteaux du Stade de l’Étang à Chevenez. Si le club jurassien de rugby s’entraînait déjà dans le village de Haute-Ajoie depuis début 2025, il jouait encore ses matchs au Banné à Porrentruy au printemps dernier. Une situation qui se trouvait dans l’impasse, sans véritable vision d’avenir pérenne. « Au Banné, la commune, les associations écologistes et les clubs ont fait de leur mieux pour trouver un compromis acceptable pour tout le monde. Après discussion avec le FC Porrentruy en début d’année, il est apparu difficile de se partager le terrain. Chevenez nous avait déjà tendu la main pour occuper ses installations, nous avons donc accepté », résume Raphaël De Luca, co-président de l’UJR qui a donc déménagé officiellement et définitivement ce week-end à Chevenez.





Compliqué de « développer et pérenniser notre club au Banné »

« On est super heureux. Ici, on a deux terrains éclairés, une buvette existante et fonctionnelle, des vestiaires et une halle de gym pour l’entraînement l’hiver. À Porrentruy, nous aurions dû investir pour y arriver, on s’est rendu compte cet hiver que ce serait compliqué d’y développer et pérenniser notre club. Et nos membres étaient épuisés aussi face à l’absence de vestiaire au Banné, devoir se changer derrière les voitures, monter une buvette à chaque match... Plutôt que de perdre nos membres un à un, il fallait prendre une décision », avoue Raphaël De Luca, précisant que l’UJR n’en veut à aucun acteur, tout le monde ayant « fait au mieux ». Le communiqué du club évoque néanmoins que le choix de quitter le terrain du Banné a été une « lourde décision », mais à laquelle succède un immense soulagement. /comm-jpi