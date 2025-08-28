Julien Fleury fait coup double sur les 4 Foulées

Le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury et la Jurassienne Alexia Mottier ont remporté mercredi la ...
Le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury et la Jurassienne Alexia Mottier ont remporté mercredi la deuxième étape de la course à pied aux Breuleux.

Les 4 Foulées ont connu mercredi leur deuxième étape aux Breuleux (photo : archives/Jonathan Vallat). Les 4 Foulées ont connu mercredi leur deuxième étape aux Breuleux (photo : archives/Jonathan Vallat).

Julien Fleury a remporté mercredi soir son deuxième succès en autant de course sur les 4 Foulées. Le Chaux-de-Fonnier s’est imposé sur l’étape des Breuleux de la compétition de course à pied. Il a parcouru les 9,7 km du parcours en 35’21’’. Julien Fleury a devancé le Français Eloïs Hauser de 43’’ et son compatriote Thibaut Jacquin de 1’13’’. Chez les filles, victoire d’Alexia Mottier de Bassecourt. La Jurassienne a signé un temps de 43’41’’. Elle a pris le meilleur sur Alizée Caroli de Bévilard-Malleray de 1’18’’ et sur Marianne Froidevaux des Breuleux de 1’33’’. Pas moins de 538 participants étaient au départ. La troisième étape aura lieu la semaine prochaine à Saignelégier. /fco 


