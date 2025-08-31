Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Un podium 100% régional

Le podium de la Coupe de Suisse est donc composé de trois pilotes régionaux : Lucien Leiser, Vito Gonzalez et Loïc Vuillème. L’habitant de Courroux analyse plusieurs facteurs pour expliquer cette domination : « On s’entraîne souvent ensemble et on arrive à se tirer en avant et s’entraider. On a des beaux terrains d’entraînement dans le canton du Jura et le Jura bernois et on essaie de faire des obstacles typés pour les championnats du Monde donc ça aide énormément. »

Place maintenant aux championnats d’Europe qui se déroulent début septembre au Danemark. Lucien Leiser tentera de décrocher son ticket pour les Mondiaux au côté de ses compères Loïc Vuillème et Vito Gonzalez. Il faudra pour cela signer au minimum une 17e place. « L’objectif sera un top 10. Ce qui serait exceptionnel, c’est de se qualifier dans les six premiers pour disputer la finale, mais ça va être très difficile », analyse Lucien Leiser. /cra