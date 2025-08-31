Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Le pilote de Courroux a remporté dimanche la dernière manche de la Coupe de Suisse de vélo ...
Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Le pilote de Courroux a remporté dimanche la dernière manche de la Coupe de Suisse de vélo trial à Vulliens pour s’assurer le titre. Il signe un doublé après avoir remporté les championnats nationaux au début de l’été. Le podium est complété par Vito Gonzalez et Loïc Vuillème.

Lucien Leiser a décroché une nouvelle Coupe de Suisse de vélo trial. (Photo : archives Georges Henz) Lucien Leiser a décroché une nouvelle Coupe de Suisse de vélo trial. (Photo : archives Georges Henz)

Lucien Leiser décroche une nouvelle Coupe de Suisse de vélo trial. Le pilote de Courroux a remporté dimanche après-midi la sixième et dernière manche de la compétition à Vulliens pour s’assurer le titre. Il a devancé ses compères Vito Gonzalez de Bévilard et le Delémontain Loïc Vuillème. Les deux hommes terminent également sur le podium du classement général, dans cet ordre. Lucien Leiser signe un doublé après avoir déjà remporté les championnats nationaux au début de l’été. « Je suis content parce que la concurrence ne cesse d’augmenter en Suisse. Toutes les courses sont très importantes pour moi donc je me donne à fond », confie le Vadais.

Lucien Leiser : « La concurrence ne cesse d’augmenter en Suisse. »

Ecouter le son

Un podium 100% régional

Le podium de la Coupe de Suisse est donc composé de trois pilotes régionaux : Lucien Leiser, Vito Gonzalez et Loïc Vuillème. L’habitant de Courroux analyse plusieurs facteurs pour expliquer cette domination : « On s’entraîne souvent ensemble et on arrive à se tirer en avant et s’entraider. On a des beaux terrains d’entraînement dans le canton du Jura et le Jura bernois et on essaie de faire des obstacles typés pour les championnats du Monde donc ça aide énormément. »

Place maintenant aux championnats d’Europe qui se déroulent début septembre au Danemark. Lucien Leiser tentera de décrocher son ticket pour les Mondiaux au côté de ses compères Loïc Vuillème et Vito Gonzalez. Il faudra pour cela signer au minimum une 17e place. « L’objectif sera un top 10. Ce qui serait exceptionnel, c’est de se qualifier dans les six premiers pour disputer la finale, mais ça va être très difficile », analyse Lucien Leiser. /cra


 

