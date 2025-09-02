Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

Angelica Moser et Joceline Wind porteront les couleurs de notre région aux Championnats du monde d’athlétisme. La perchiste zurichoise domiciliée à Courrendlin et l’athlète de Sonceboz participeront aux Mondiaux qui se tiennent du 13 au 21 septembre à Tokyo, au Japon. La Fédération suisse d’athlétisme a dévoilé dernièrement l’identité des sportifs retenus. Ils seront en tout 31 à porter les couleurs helvétiques, 22 femmes et neuf hommes.

Joceline Wind entrera en lice le 13 septembre avec les séries du 1'500 mètres, alors qu’Angelica Moser sera alignée le 15 septembre en qualifications et peut-être le 17 en finale. Alors qu’elle avait réussi à remplir les critères de sélection, Rachel Klopfenstein ne sera finalement pas alignée lors de ces joutes japonaises. Selon la Fédération suisse d’athlétisme, elle ne peut pas préparer cette compétition de manière adéquate à cause de « son état de santé ». /comm-mle