Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

La Fédération suisse d’athlétisme a dévoilé dernièrement les sportifs sélectionnés pour les ...
Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

La Fédération suisse d’athlétisme a dévoilé dernièrement les sportifs sélectionnés pour les Championnats du monde de Tokyo. La perchiste qui habite à Courrendlin et l’athlète de Sonceboz seront de la partie.

L'athlète de Courrendlin Angelica Moser se battra pour les médailles aux Championnats du monde de Tokyo. (Photo : Keystone/Til Buergy) L'athlète de Courrendlin Angelica Moser se battra pour les médailles aux Championnats du monde de Tokyo. (Photo : Keystone/Til Buergy)

Angelica Moser et Joceline Wind porteront les couleurs de notre région aux Championnats du monde d’athlétisme. La perchiste zurichoise domiciliée à Courrendlin et l’athlète de Sonceboz participeront aux Mondiaux qui se tiennent du 13 au 21 septembre à Tokyo, au Japon. La Fédération suisse d’athlétisme a dévoilé dernièrement l’identité des sportifs retenus. Ils seront en tout 31 à porter les couleurs helvétiques, 22 femmes et neuf hommes.

Joceline Wind entrera en lice le 13 septembre avec les séries du 1'500 mètres, alors qu’Angelica Moser sera alignée le 15 septembre en qualifications et peut-être le 17 en finale. Alors qu’elle avait réussi à remplir les critères de sélection, Rachel Klopfenstein ne sera finalement pas alignée lors de ces joutes japonaises. Selon la Fédération suisse d’athlétisme, elle ne peut pas préparer cette compétition de manière adéquate à cause de « son état de santé ». /comm-mle

Après avoir brillé au Weltklasse de Zurich, l'athlète de Sonceboz Joceline Wind aborde les Mondiaux avec de la confiance. (Photo : Keystone/Til Buergy) Après avoir brillé au Weltklasse de Zurich, l'athlète de Sonceboz Joceline Wind aborde les Mondiaux avec de la confiance. (Photo : Keystone/Til Buergy)


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 08:41

Un demi-million de fans à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL)

Un demi-million de fans à la Fête fédérale de lutte à Mollis (GL)

Autres sports    Actualisé le 01.09.2025 - 12:51

« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

Autres sports    Actualisé le 01.09.2025 - 09:42

Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:41

Articles les plus lus

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 17:45

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:11

Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Lucien Leiser sacré dans le canton de Vaud

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:41

« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

« Rendez-vous sport » : Colin Chételat, champion de Suisse de triathlon

Autres sports    Actualisé le 01.09.2025 - 09:42

Omega European Masters: Lawrence mène avec deux coups d'avance

Omega European Masters: Lawrence mène avec deux coups d'avance

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 20:53

Une délégation de 31 athlètes

Une délégation de 31 athlètes

Autres sports    Actualisé le 30.08.2025 - 21:31

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Joel Girrbach termine 7e à Crans-Montana

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 17:45

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Armon Orlik nouveau Roi de la lutte

Autres sports    Actualisé le 31.08.2025 - 18:11