Eloïs Houser s’impose de justesse sur l’étape loitchoue des 4 Foulées

Le Français s’est adjugé la 3e étape de la compétition de course à pied mercredi soir à Saignelégier ...
Eloïs Houser s’impose de justesse sur l’étape loitchoue des 4 Foulées

Le Français s’est adjugé la 3e étape de la compétition de course à pied mercredi soir à Saignelégier alors qu’Alexia Mottier a engrangé un deuxième succès consécutif.

La 3e étape des 4 Foulées a réuni 603 participants mercredi soir. (photo archives : Georges Henz). La 3e étape des 4 Foulées a réuni 603 participants mercredi soir. (photo archives : Georges Henz).

Une victoire d’un cheveu sur la 3e étape des 4 Foulées. Le Français Eloïs Houser a remporté l’épreuve de course à pied disputée mercredi soir à Saignelégier. Il a couvert le parcours de 9,2km pour 271m de dénivelé positif en 34’02’’. Celui qui a terminé 3e puis 2e depuis le début de la compétition, a finalement devancé d’une petite seconde le Chaux-de-Fonniers Fleury Julien qui s’était imposé lors des deux premières étapes. Un autre Tricolore, Thibaut Jacquin, complète le podium à 1’02’’.

Chez les dames, Alexia Mottier confirme son succès sur la 2e étape par une victoire à Saignelégier. La Vadaise a signé un chrono de 41’56’’ pour devancer de 1’09’’ la sportive de Bévilard-Malleray Alizée Caroli et de 1’27’’ la Neuchâteloise Milia Pittier. La dernière épreuve des 4 Foulées se tiendra mercredi prochain au Noirmont. Tous les résultats sont à retrouver ici. /nmy


 

Actualités suivantes

Jura: une initiative pour consacrer 1% du budget cantonal au sport

Jura: une initiative pour consacrer 1% du budget cantonal au sport

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 12:28

Procès en appel de Breel Embolo à Bâle: pas de menaces, selon lui

Procès en appel de Breel Embolo à Bâle: pas de menaces, selon lui

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 17:45

Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall

Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 12:03

Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 09:23

Articles les plus lus

Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 19:51

Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 09:23

Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall

Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 12:03

Procès en appel de Breel Embolo à Bâle: pas de menaces, selon lui

Procès en appel de Breel Embolo à Bâle: pas de menaces, selon lui

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 17:45

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

Angelica Moser et Joceline Wind aux Mondiaux, pas Rachel Klopfenstein

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 10:18

Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

Gabby Thomas forfait pour les Mondiaux

Autres sports    Actualisé le 02.09.2025 - 19:51

Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Joshua Cheptegei renonce pour « raisons personnelles »

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 09:23

Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall

Bastien Toma libéré de son contrat à St-Gall

Autres sports    Actualisé le 03.09.2025 - 12:03