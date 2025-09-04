Eloïs Houser s’impose de justesse sur l’étape loitchoue des 4 Foulées

Une victoire d’un cheveu sur la 3e étape des 4 Foulées. Le Français Eloïs Houser a remporté l’épreuve de course à pied disputée mercredi soir à Saignelégier. Il a couvert le parcours de 9,2km pour 271m de dénivelé positif en 34’02’’. Celui qui a terminé 3e puis 2e depuis le début de la compétition, a finalement devancé d’une petite seconde le Chaux-de-Fonniers Fleury Julien qui s’était imposé lors des deux premières étapes. Un autre Tricolore, Thibaut Jacquin, complète le podium à 1’02’’.

Chez les dames, Alexia Mottier confirme son succès sur la 2e étape par une victoire à Saignelégier. La Vadaise a signé un chrono de 41’56’’ pour devancer de 1’09’’ la sportive de Bévilard-Malleray Alizée Caroli et de 1’27’’ la Neuchâteloise Milia Pittier. La dernière épreuve des 4 Foulées se tiendra mercredi prochain au Noirmont. Tous les résultats sont à retrouver ici. /nmy