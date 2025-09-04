La FSG Alle et la FSG Bassecourt sans certitude mais avec ambition

Les deux clubs jurassiens d’athlétisme alignés en Ligue C avancent avec appréhension. Ce week-end, pour la première fois, les Championnats de Suisse d’interclubs seront mixtes. C’est donc avec des équipes formées de leurs meilleures sportives et de leurs meilleurs sportifs que la FSG Alle et la FSG Bassecourt tenteront de briller dimanche sur le tartan de Riehen, en banlieue bâloise. Face à cette évolution, il est difficile pour les deux entités de définir des objectifs concrets. Toutefois, les deux formations jurassiennes rejoindront les bords du Rhin avec une certaine confiance, eux qui ont décroché le week-end passé la médaille d’argent aux Championnats de Suisse de relais. Les hommes de la FSG Alle ont terminé 2es du relais olympique et les filles de la FSG Bassecourt en ont fait de même. Et puis, leurs équipes respectives sont composées d'éléments qui ont brillé au plus haut niveau.





Alle : l’expérience de la LNB

L’équipe masculine de la FSG Alle paye un peu la refonte des interclubs. Les hommes du club ajoulot étaient en effet en lice en LNB et ils repartiront là en LNC avec leurs homologues féminines. Ces dernières venaient de fêter une promotion en LNC. Les Cras pourront s’appuyer sur plusieurs athlètes confirmés au niveau national, tels que Jephté Vogel, Nathan Gyger, Mélissa Girardin et Alicia Masini. Certains espoirs amènent aussi un peu de fraîcheur à l’image de la jeune Sofia Chételat. L’espoir est donc de mise pour le responsable du groupe athlétique Sébastien Witschi : « L’objectif, ce sera de figurer le mieux possible en LNC, voire même de remonter en LNB », prévient-il d’emblée. A Alle, on est conscient de ses forces et on avance sans certitude face à cette compétition revue, mais avec beaucoup d’espoir. La forte ossature de l'équipe peut permettre aux Cras de rêver.