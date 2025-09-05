La course des 252 marches renaît de ses cendres

Les cuisses et les mollets vont chauffer au cœur de Develier. La course des 252 marches fait son retour dans le village ce dimanche, plus de 20 ans après la dernière édition. Les athlètes se mesureront sur un tracé de plus de huit kilomètres. La spécialité du parcours réside dans un passage exigeant de 252 marches à gravir après six kilomètres d’effort. L’initiative émane de trois amis originaires de la commune qui souhaitent redynamiser la fête du village qui a lieu ce week-end.

Les sportifs sont attendus sur la ligne de départ à 10h30, alors que les enfants pourront se mesurer dans le courant de l’après-midi. Plus de 200 personnes sont déjà inscrites et il est encore possible de récupérer un dossard sur place.





Un double défi

Au moment de se lancer dans cette organisation, Clovis Stebler, Bastien Stebler et Robin Dolce ont consulté l’agenda déjà rempli des athlètes de notre région : « Avant de lancer ce projet, on a regardé les courses qu’il y avait dans le calendrier du Trophée jurassien », indique Bastien Stebler. Si cette nouvelle échéance enrichit encore les possibilités de courir dans le Jura, elle offre surtout une spécialité qui a convaincu le trio de se lancer : « Un coureur a l’habitude de ses foulées. Là, le participant va devoir trouver son rythme pour gravir ces 252 marches », sourit l’organisateur, convaincu que l’ascension de ces difficultés peut motiver les sportifs jurassiens. D’ailleurs, les organisateurs veulent utiliser ce passage unique pour créer un véritable défi. En effet, le temps des participants sera mesuré sur l’ensemble du parcours, comme cela se fait partout, mais aussi spécifiquement sur les 252 marches. Une manière de récompenser l’endurance et la gestion de l’effort d’une part, mais aussi l’explosivité et la coordination d’autre part. /mle