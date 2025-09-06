La gymnastique en fête à Courroux

Courroux a résonné au rythme de la gymnastique. Le village jurassien accueillait samedi le Championnat jurassien de gymnastique individuelle et à deux. 120 athlètes du canton ont participé à la manifestation pour un total de 88 chorégraphies. Le public a également répondu présent dans la salle de l’école primaire du village. La manifestation était organisée par la FSG Courroux-Courcelon en collaboration avec l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique. Nous avons suivi Ilenia Inguscio et Manon Scherrer durant leur représentation. Les deux filles de 10 ans participaient pour la première fois à ce rendez-vous.