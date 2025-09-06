La gymnastique en fête à Courroux

Le Championnat jurassien de gymnastique individuelle et à deux se déroulait samedi dans la ...
Le Championnat jurassien de gymnastique individuelle et à deux se déroulait samedi dans la salle de l’école primaire du village. Reportage avec deux jeunes athlètes.

Courroux a résonné au rythme de la gymnastique. Le village jurassien accueillait samedi le Championnat jurassien de gymnastique individuelle et à deux. 120 athlètes du canton ont participé à la manifestation pour un total de 88 chorégraphies. Le public a également répondu présent dans la salle de l’école primaire du village. La manifestation était organisée par la FSG Courroux-Courcelon en collaboration avec l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique. Nous avons suivi Ilenia Inguscio et Manon Scherrer durant leur représentation. Les deux filles de 10 ans participaient pour la première fois à ce rendez-vous.

Notre reportage :

Ecouter le son

Un bilan positif

La présidente du comité d’organisation Doris Bürki avait le sourire samedi à Courroux. Elle a indiqué à notre micro qu’elle était « satisfaite du nombre de participants » qui est grandissant chaque année. Elle a également apprécié les programmes proposés par les différents participants. /fwo


