Les Triathlon Jurassik Series ont rendu leur verdict

Le Domoniak a couronné les champions des Triathlon Jurassik Series. La compétition qui recense six rendez-vous de triathlon dans l’Arc jurassien s’est terminée samedi avec le rendez-vous delémontain. L’épreuve fêtait, par ailleurs, son dixième anniversaire.

Deux hommes n’ont pas réussi à se départager à l’issue de cette saison. Gauthier Monnerat et Bastien Jornod se hissent en tête du classement. Le Neuchâtelois et l’athlète de Bassecourt ont, tous les deux, récolté 780 points durant la saison. Bastien Jornod a remporté cette dernière bataille dans le chef-lieu jurassien. Il a bouclé les 400m de natation, 12,3km de VTT et 5km de course à pied en 1h09’36’’ à Delémont. Il a, d’ailleurs, battu le triathlète qui partage avec lui la 1re place du championnat. Gauthier Monnerat termine à 2’34’’. C’est l’habitant du Bémont Florent Veya qui a pris le 3e rang en terminant à 5’52’’ du vainqueur.

Carole Perrot décroche le titre féminin

Sur ce même tracé, c’est Sibylle Matter Brügger qui a levé les bras à Delémont. La Bernoise s’est imposée en 1h21’06’’. Elle a devancé les locales Camille Borruat de 11’20’’ et Léa Schäublin de 16’55’’. Le titre des Triathlon Jurassik Series est toutefois revenu à Carole Perrot qui le remporte largement avec 780 points. L’athlète de Prêles s’est alignée sur le terrible Domoniak samedi (1km de natation, 29km de VTT et 10km de course à pied). Elle s’est même imposée après 3h30’41’’ d’effort.

Chez les hommes, le Delémontain Colin Chételat a remporté cette épreuve du triathlon jurassien en 2h55’11’’. Tous les résultats de cette 10e édition du Domoniak sont à retrouver ici. /fwo