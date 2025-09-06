Romane Gauthier et Mekonen Tefera domptent Villeret-Chasseral-Villeret

L’athlète de Châtillon et celui de Nidau ont gagné samedi la 25e édition de la course à pied ...
L’athlète de Châtillon et celui de Nidau ont gagné samedi la 25e édition de la course à pied dans le Jura bernois.

Romane Gauthier a remporté son deuxième succès sur Villeret-Chasseral-Villeret. (Photo : archives) Romane Gauthier a remporté son deuxième succès sur Villeret-Chasseral-Villeret. (Photo : archives)

Romane Gauthier et Mekonen Tefera remportent une édition anniversaire de Villeret-Chasseral-Villeret. L’habitante de Châtillon et l’athlète de Nidau sont montés sur la plus haute marche du podium de la 25e édition de la course à pied samedi dans le Jura bernois.

Romane Gauthier n’a pas laissé de place à la concurrence. Elle a bouclé les 25,6 km pour plus de 1000 m de dénivelé positif en 2h09’59’’. La Jurassienne termine avec 12’23’’ d’avance sur la Vadaise Luna Voyame. Le podium féminin est complété par Anne-Céline Jornod. La Neuchâteloise a terminé avec 15’35’’ de retard sur la lauréate du jour. Romane Gauthier a levé les bras pour la deuxième fois sur ce tracé après un sacre acquis en 2022.

Une quatrième victoire consécutive chez les hommes

La victoire s’est jouée jusqu’au bout dans la course masculine. C’est finalement Mekonen Tefera qui a franchi la ligne d’arrivée en premier au bout de l’effort. L’athlète de Nidau remporte ainsi une quatrième victoire consécutive sur Villeret-Chasseral-Villeret. Il a devancé l’habitant de Court Michael Morand de 39’’. Le Neuchâtelois Nicolas Onillon termine à la 3e place à 9’11’’ du vainqueur.

Tous les résultats de la 25e édition de Villeret-Chasseral-Villerat sont à retrouver ici. /fwo


 

