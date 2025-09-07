La FSG Bassecourt reléguée, la FSG Alle manque la promotion de peu

Des destins bien différents pour les clubs jurassiens d’athlétisme aux Championnats de Suisse interclubs. La FSG Bassecourt et la FSG Alle étaient en lice dimanche en Ligue C à Riehen. La première formation citée n’a pas pu résister à la relégation. Les Vadais terminent au dernier rang de cette catégorie. Ils ont cumulé un total de 319,5 points sur les 23 épreuves de la journée et terminent à 2,5 points de l’avant-dernière place synonyme de maintien.

La FSG Bassecourt a pourtant réalisé de belles performances dans le canton de Bâle. Elle a remporté 7 épreuves. Sylvain Chuard a notamment décroché la première place sur 100m en 10’’77. Rachel Klopfenstein s’est imposée sur 400m (54’’57) et sur 800m (2’12’’22). Le sprinter Mathieu Chèvre est même allé chercher le premier rang en saut en longueur (6,86m). L’entraineur de la FSG Bassecourt Christian Vernier affichait de la déception à l’issue de la journée : « Ça ne se joue à rien. L’objectif était de se maintenir. »

La FSG Alle a, de son côté, entrevu la promotion jusqu’à la fin de la journée. La formation ajoulote a pris la 2e place avec 461,5 points. Elle termine à 16,5 points du vainqueur Brühl. Les fers de lance de l’équipe ajoulote ont tenu leur rang dimanche. Alicia Masini a gagné le 100m en 11’’65. Jephté Vogel a logiquement dominé le lancer du poids (17,18m) et du disque (45,78m). Djovensky Zetrenne a également remporté le triple saut (13,50m). Le club entrainé par Sébastien Witschi a surtout fait preuve d’une grande régularité : « Ça ne s’est pas joué à grand-chose et c’est frustrant ». La FSG Alle va toutefois profiter de cette « belle 2e place ».





Tous les résultats de cette journée de Ligue C des Championnats de Suisse interclubs sont à retrouver ici. /fwo