Julien Fleury et Alizée Caroli triomphent sur les 4 Foulées

La 31e édition des 4 Foulées a couronné ses vainqueurs. Julien Fleury et Alizée Caroli ont remporté l’ultime étape de la course à pied taignonne, qui s’est déroulée mercredi soir au Noirmont, et se sont adjugés la première place du classement final. Le Chaux-de-Fonnier est venu à bout des 11 km de parcours pour 184 m de dénivelé en 38’30’’. Il a battu son dauphin au général, le Français Eloïs Houser de 47’’. Thibaut Jacquin de Montandon complète le podium du jour avec un retard de 1’27’’.

Les trois premières places du classement général sont donc occupées par les mêmes hommes. Julien Fleury l’a emporté avec un temps total de 2h24’52’’, devançant Eloïs Houser de 2’32’’ et Thibaut Jacquin de 4’57’’.