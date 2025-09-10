Julien Fleury et Alizée Caroli triomphent sur les 4 Foulées

Le Chaux-de-Fonnier et l’athlète de Malleray-Bévilard ont décroché la victoire au classement général de l’épreuve taignonne de course à pied après la dernière manche qui s’est tenue mercredi soir au Noirmont.
La 31e édition des 4 Foulées a couronné ses vainqueurs. Julien Fleury et Alizée Caroli ont remporté l’ultime étape de la course à pied taignonne, qui s’est déroulée mercredi soir au Noirmont, et se sont adjugés la première place du classement final. Le Chaux-de-Fonnier est venu à bout des 11 km de parcours pour 184 m de dénivelé en 38’30’’. Il a battu son dauphin au général, le Français Eloïs Houser de 47’’. Thibaut Jacquin de Montandon complète le podium du jour avec un retard de 1’27’’.
Les trois premières places du classement général sont donc occupées par les mêmes hommes. Julien Fleury l’a emporté avec un temps total de 2h24’52’’, devançant Eloïs Houser de 2’32’’ et Thibaut Jacquin de 4’57’’.
Alizée Caroli crée la surprise
Chez les dames, Alizée Caroli a renversé la tendance lors de l’ultime étape. L’athlète de Malleray-Bévilard s’est imposée au Noirmont avec un chrono de 47’32’’. Elle a devancé la lauréate de l’an passé, Chantal Pape Juillard de Damvant de 2’27’’, et la Chaux-de-Fonnière Stéphanie Thévenaz de 2’31’’.
Au départ de cette dernière étape, Alizée Caroli figurait au 2e rang du général, 1’58’’ derrière Alexia Mottier de Bassecourt. Elle a créé la surprise en s’imposant avec 3’13’’ d’avance sur son adversaire direct qui termine 6e et qui a été victime d’un point de côté à la mi-course. « Pour moi c’était clair et net que je jouais la deuxième place et pas la première. C’était improbable donc c’est une sacrée surprise », se réjouit Alizée Caroli. La coureuse du Jura bernois a donc remporté les 4 Foulées avec un temps total de 3h02’09’’ et une avance finale de 1’15’’ sur la Vadaise. L’athlète de Sonceboz-Sombeval Rachel Gerber a complété le podium à 7’14’’ de la gagnante.
Quelque 647 participants ont franchi la ligne d’arrivée mercredi au Noirmont. Au total, la 31e édition des 4 Foulées a réuni plus d’un millier de coureurs. /cra