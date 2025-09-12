Joceline Wind aborde ses deuxièmes Mondiaux avec un nouveau statut

Joceline Wind va vivre le temps fort de sa saison au sommet de sa forme. L’athlète de Sonceboz sera alignée sur le 1'500 m des Championnats du monde de Tokyo qui se tiennent du 13 au 21 septembre. Elle disputera les séries lors de la journée inaugurale de samedi, dès 12h50, heure suisse. La sociétaire de Bienne Athletics peaufine sa préparation au Japon depuis samedi passé afin de s’habituer aux conditions chaudes et humides. Après avoir abaissé son record personnel à 4'01''59 et remporté l’or aux World University Games à Bochum en juillet, elle entend confirmer sa montée en puissance amorcée depuis le début de sa collaboration avec la coach fribourgeoise Christiane Berset Nuoffer et son groupe d’entrainement à Belfaux il y a un peu plus d’une année. « Les contenus d’entrainements sont un peu différents. Je commence à développer un peu plus mes qualités d’endurance. Jusqu’à maintenant, on a plus travaillé en force et en vitesse, ce qui me donne une excellente base, on voit que j’ai un très bon finish. Le fait de maintenant venir travailler cette endurance me permet de mieux supporter les débuts de courses, ce qui fait que j’arrive à mieux tenir et mieux terminer, ce qui résulte un meilleur temps. On a aussi beaucoup travaillé sur les émotions », explique Joceline Wind, qui a abaissé cette année de 4’’59 son meilleur chrono réalisé en 2024.