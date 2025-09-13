Joceline Wind sortie lors des séries

La déception est de mise pour Joceline Wind qui n’a pas atteint son objectif aux Championnats du monde à Tokyo. Comme il y a deux ans à Budapest, l’athlète de Sonceboz n’est pas parvenue à se qualifier pour les demi-finales du 1'500 m samedi au Japon. Elle a laissé filer ses concurrentes dans le dernier virage pour se classer 8e de sa série, alors que seules les six premières décrochaient leur ticket pour la suite de la compétition. Avec un chrono de 4’04’’29, la sociétaire de Bienne Athletics est restée à 2’’70 de son record personnel établi début juillet. Elle aurait dû courir en 4'02''12 pour se qualifier. /emu