Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Le sprinter de la FSG Bassecourt s’est imposé lors des Championnats de Suisse de la jeunesse ...
Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Le sprinter de la FSG Bassecourt s’est imposé lors des Championnats de Suisse de la jeunesse en battant son record jurassien au passage. D’autres Jurassiens se sont illustrés ce week-end à Aarau et Zofingen.

Le sprinter de la FSG Bassecourt Mathieu Chèvre ajoute une ligne à son palmarès. (Photo : archives Mathieu Chèvre) Le sprinter de la FSG Bassecourt Mathieu Chèvre ajoute une ligne à son palmarès. (Photo : archives Mathieu Chèvre)

Des titres et des médailles pour la relève jurassienne. Les Championnats de la jeunesse d’athlétisme se sont tenus ce week-end. Les moins de 20 ans et de 23 ans étaient engagés à Aarau, tandis que les moins de 16 ans et de 18 ans ont foulé la piste à Zofingen.

Chez les espoirs des moins de 23 ans, Mathieu Chèvre a été titré sur 200 m. Grâce à un chrono de 20’’81, l’athlète de la FSG Bassecourt a battu son record jurassien de 4 centièmes. Côté féminin, c’est le record jurassien du 100 m qui est tombé. Si elle a dû se contenter de la médaille en chocolat, Alicia Masini de la FSG Alle a abaissé sa précédente marque de référence de 2 centièmes pour la porter à 11’’57. Deux de ses partenaires du club ajoulot ont ramené des médailles de ces joutes au triple saut. Constantin Bergé a fini 3e chez les M23 grâce à un bon à 14m09. Djovensky Zetrenne a, lui, battu son record personnel pour se parer d’argent chez les juniors M20 après s’être posé à 13m57.

À Zofingen, Eva Bounameaux a glané l’or au triple saut chez les cadets B des moins de 16 ans avec un essai à 11m11. La sociétaire de Delémont Athlétisme a aussi fini 3e au saut en hauteur après avoir franchi une barre à 1m64.

Retrouvez tous les résultats de ces Championnats de Suisse de la jeunesse d’athlétisme ici et ici. /emu


