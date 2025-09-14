Mathieu Chèvre sacré sur 200 m en M23

Des titres et des médailles pour la relève jurassienne. Les Championnats de la jeunesse d’athlétisme se sont tenus ce week-end. Les moins de 20 ans et de 23 ans étaient engagés à Aarau, tandis que les moins de 16 ans et de 18 ans ont foulé la piste à Zofingen.

Chez les espoirs des moins de 23 ans, Mathieu Chèvre a été titré sur 200 m. Grâce à un chrono de 20’’81, l’athlète de la FSG Bassecourt a battu son record jurassien de 4 centièmes. Côté féminin, c’est le record jurassien du 100 m qui est tombé. Si elle a dû se contenter de la médaille en chocolat, Alicia Masini de la FSG Alle a abaissé sa précédente marque de référence de 2 centièmes pour la porter à 11’’57. Deux de ses partenaires du club ajoulot ont ramené des médailles de ces joutes au triple saut. Constantin Bergé a fini 3e chez les M23 grâce à un bon à 14m09. Djovensky Zetrenne a, lui, battu son record personnel pour se parer d’argent chez les juniors M20 après s’être posé à 13m57.

À Zofingen, Eva Bounameaux a glané l’or au triple saut chez les cadets B des moins de 16 ans avec un essai à 11m11. La sociétaire de Delémont Athlétisme a aussi fini 3e au saut en hauteur après avoir franchi une barre à 1m64.

Retrouvez tous les résultats de ces Championnats de Suisse de la jeunesse d’athlétisme ici et ici. /emu