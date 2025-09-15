Angelica Moser qualifiée en finale

Deux sauts ont suffi pour Angelica Moser. L’athlète zurichoise établie à Courrendlin s’est facilement qualifiée pour la finale du saut à la perche des Championnats du monde de Tokyo. Elle a franchi 4m45 et 4m60 dès son premier essai. Une hauteur qui permet à la championne d’Europe de se qualifier pour la lutte aux médailles. Une compétition qui se tiendra mercredi au Japon. /fwo