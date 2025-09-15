Trois médailles d’or pour Bruno Quiquerez

Le combattant jurassien a brillé lors de la 3e manche du championnat de Suisse WAKO de kick ...
Trois médailles d’or pour Bruno Quiquerez

Le combattant jurassien a brillé lors de la 3e manche du championnat de Suisse WAKO de kick light. Il s’est imposé dans trois catégories. D’autres régionaux du Team Fight Kick Boxing se sont illustrés dimanche.

Le Team Fight Kick Boxing a réalisé une bonne prestation d'ensemble dans le canton de Zurich. (Photo : Team Fight Kick Boxing ) Le Team Fight Kick Boxing a réalisé une bonne prestation d'ensemble dans le canton de Zurich. (Photo : Team Fight Kick Boxing )

Une belle récolte jurassienne lors de la 3e manche du championnat de Suisse WAKO de kick light. Les combattants jurassiens du Team Fight Kick Boxing étaient de sortie dimanche à Volketswil. Bruno Quiquerez a ramené trois médailles d’or du canton de Zurich. Il a glané deux titres dans les catégories juniors (kick light + 70 kg et light contact +70 kg). L’Ajoulot a réalisé ce triplé en s’imposant également chez les adultes -79 kg. Il a remporté les huit combats auxquels il a pris part.

Le Prévôtois Noah Buompane a également brillé chez les juniors. Il a gagné le kick light +170 cm en battant notamment le champion de suisse en quart de finale.

Deux autres médailles pour le Team Fight Kick Boxing

Jordan Comte a réalisé un parcours solide en kick light -69 kg. Le coach et gérant du club delémontain s’est imposé en demi-finale contre le champion de Suisse. Il a été, par contre, battu en finale contre l’actuel numéro un.

Finalement, Mike Petignat repart avec la médaille d’or en kick light -69 kg après trois combats « âprement disputés ». /comm-fwo


 

