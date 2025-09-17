Déception pour Angelica Moser

La perchiste zurichoise établie dans le Jura a échoué en finale à 4m75 aux mondiaux d’athlétisme ...
La perchiste zurichoise établie dans le Jura a échoué en finale à 4m75 aux mondiaux d’athlétisme de Tokyo et a vu ses espoirs de médaille s’envoler.

La désillusion d'Angelica Moser après avoir échoué trois fois à 4m75. (Photo : KEYSTONE/Michael Buholzer). La désillusion d'Angelica Moser après avoir échoué trois fois à 4m75. (Photo : KEYSTONE/Michael Buholzer).

Le visage fermé d’Angelica Moser en disait long sur sa déception après son troisième essai raté à 4m75 ce mercredi en finale du concours de la perche aux mondiaux de Tokyo. L’athlète zurichoise établie à Courrendlin a vu ainsi ses espoirs de médaille mondiale s’envoler, un an après avoir décroché le titre européen à Rome avec un saut à 4m78. Angelica Moser avait pourtant bien entamé son concours en franchissant aisément les deux premières barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Elle avait pourtant franchi 4m80 il y a moins d’un mois aux championnats de Suisse, ainsi qu’en mars dernier aux championnats d’Europe en Salle aux Pays-Bas. /jpi


 

