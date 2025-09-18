Le Tour du Val Terbi fête sa 50e édition

Le sport sera en fête le week-end prochain dans le Val Terbi. Avant le Tour du Jura cycliste qui se tiendra dimanche au départ de Montsevelier, le Tour du Val Terbi fêtera la veille sa 50e édition ! La première édition de l’épreuve de course à pied remonte en effet à 1976 tandis que l'épreuve VTT désormais baptisée Valterbimania a intégré le calendrier en 1998 seulement. « Au départ, c’était une préparation à Morat-Fribourg lancée par une équipe de la FSG Montsevelier. Le peloton a grandi jusqu’en 1983 puis a diminué jusque dans les années 2010 où on est tombé à 100-120 coureurs. Depuis, ça repart à la hausse », retrace Clovis Chételat, ancien président de la manifestation et membre de l’organisation depuis plus de 30 ans.