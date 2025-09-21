Noé Pretalli et Johan Buchwalder arrache un top 10 au Trial des Nations. Les pilotes jurassiens et leur coéquipier Pascal Geiser ont pris le 9e rang de cette compétition de moto trial qui se dispute entre équipes nationales. En Italie, la formation suisse a écopé dimanche d’un total de 88 points de pénalité. Elle a terminé loin de l’écurie américaine qui n’a concédé que sept points pour l’emporter devant le Japon et l’Allemagne. /cra
Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations
Noé Pretalli, Johan Buchwalder et leur coéquipier Pascal Geiser ont terminé dans le top 10 ...
RFJ
