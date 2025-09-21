Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations

Noé Pretalli, Johan Buchwalder et leur coéquipier Pascal Geiser ont terminé dans le top 10 ...
Les Jurassiens et la Suisse 9es du Trial des Nations

Noé Pretalli, Johan Buchwalder et leur coéquipier Pascal Geiser ont terminé dans le top 10 de la compétition de moto trial qui se tenait dimanche à Tolmezzo en Italie.

Noé Pretalli et l'équipe de Suisse de moto trial ont pris le 9e rang du Trial des Nations. (Photo : archives Georges Henz) Noé Pretalli et l'équipe de Suisse de moto trial ont pris le 9e rang du Trial des Nations. (Photo : archives Georges Henz)

Noé Pretalli et Johan Buchwalder arrache un top 10 au Trial des Nations. Les pilotes jurassiens et leur coéquipier Pascal Geiser ont pris le 9e rang de cette compétition de moto trial qui se dispute entre équipes nationales. En Italie, la formation suisse a écopé dimanche d’un total de 88 points de pénalité. Elle a terminé loin de l’écurie américaine qui n’a concédé que sept points pour l’emporter devant le Japon et l’Allemagne. /cra


 

