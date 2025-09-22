Un Jurassien champion du monde d’agility

Simon Tabourat, de Bassecourt, a remporté le championnat du monde d’agility avec son chien ...
Simon Tabourat, de Bassecourt, a remporté le championnat du monde d’agility avec son chien Lewis ce dimanche en Suède.

Simon Tabourat et Lewis sont devenus champions du monde d'agility. (Photo : Simon Tabourat.) Simon Tabourat et Lewis sont devenus champions du monde d'agility. (Photo : Simon Tabourat.)

Simon Tabourat et Lewis ramènent le titre de champion du monde d’agility dans le Jura. L’habitant de Bassecourt de 25 ans et son jeune Shetland de moins de 3 ans ont remporté le titre mondial dans la catégorie « small », référence à la taille du chien, ce dimanche en Suède. Pour ses troisièmes Mondiaux, Simon Tabourat avoue qu’il remplit ainsi « un objectif de longue date, mais c’est presque irréaliste ! Je n’ai pas encore réalisé, c’était la première participation de Lewis à ce niveau », se réjouit le Jurassien. /mmi 

Simon Tabourat et le jeune Shetland Lewis, rois de l'agility. (Photo : Simon Tabourat.) Simon Tabourat et le jeune Shetland Lewis, rois de l'agility. (Photo : Simon Tabourat.)


