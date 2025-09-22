Un Jurassien champion du monde d’agility

Simon Tabourat et Lewis ramènent le titre de champion du monde d’agility dans le Jura. L’habitant de Bassecourt de 25 ans et son jeune Shetland de moins de 3 ans ont remporté le titre mondial dans la catégorie « small », référence à la taille du chien, ce dimanche en Suède. Pour ses troisièmes Mondiaux, Simon Tabourat avoue qu’il remplit ainsi « un objectif de longue date, mais c’est presque irréaliste ! Je n’ai pas encore réalisé, c’était la première participation de Lewis à ce niveau », se réjouit le Jurassien. /mmi