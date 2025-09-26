Des boxeurs internationaux sortent les gants à Porrentruy

Crochets, uppercuts, et pourquoi pas KO sont au menu samedi soir à Porrentruy. La 13e édition du meeting de boxe King of the Ring se tient au Tennis Couvert d’Ajoie dès 20h. Dix combats, moitié professionnels, moitié amateurs, sont au programme. Les professionnels viennent de France, d’Italie, d’Ukraine, de République tchèque et de Pologne. « Il y a deux top fighters, c’est à dire les deux plus grands combattants qu’on ait. Il s’agit de l’Ukrainien Tymur Didiaev et de la Tchèque Klara Strnadova qui étaient au meeting en 2023 et ils ont tellement plu aux gens qu’on a décidé de les réengager. L’Ukrainien est dur au mal et ultra rapide. Il est vraiment spectaculaire, ça avait fini par un KO au premier round la dernière fois, alors là je me suis débrouillé pour lui trouver un adversaire plus coriace avec le Français Tom Podvin », confie l’organisateur de la soirée Farid Remini, qui espère la venue de plus d’un millier de spectateurs.
Cinq Jurassiens sont aussi à l’affiche. Maxime Heusler, Nazar Dzoba et Mahu Diop vont même livrer leur premier combat à cette occasion. Ils font partie du Full Boxing Club Porrentruy de Farid Remini, qui avait à cœur de les mettre à l’affiche : « Boxer dans des grosses soirées comme on organise à Porrentruy où il y a beaucoup de public, c’est très prenant. Je les ai un peu préparés mentalement. Ils auront le trouillomètre à zéro, le speaker est en plus un speaker international qui est très bon. Ils auront la pression, mais je leur ai expliqué qu’il ne fallait pas surestimer ni sous-estimer l’adversaire et faire le boulot ». Les deux autres boxeurs régionaux sont Samir Akhondzadeh et Asef Rezai de la Jura Fight Academy de Courroux.
L’invité d’honneur de la soirée sera Rafael Laskowski qui représentera le New York Police Department au sein duquel il compte 22 ans de service. Le premier combat de King of the Ring est prévu samedi à 20h à Porrentruy. /emu