Des boxeurs internationaux sortent les gants à Porrentruy

Crochets, uppercuts, et pourquoi pas KO sont au menu samedi soir à Porrentruy. La 13e édition du meeting de boxe King of the Ring se tient au Tennis Couvert d’Ajoie dès 20h. Dix combats, moitié professionnels, moitié amateurs, sont au programme. Les professionnels viennent de France, d’Italie, d’Ukraine, de République tchèque et de Pologne. « Il y a deux top fighters, c’est à dire les deux plus grands combattants qu’on ait. Il s’agit de l’Ukrainien Tymur Didiaev et de la Tchèque Klara Strnadova qui étaient au meeting en 2023 et ils ont tellement plu aux gens qu’on a décidé de les réengager. L’Ukrainien est dur au mal et ultra rapide. Il est vraiment spectaculaire, ça avait fini par un KO au premier round la dernière fois, alors là je me suis débrouillé pour lui trouver un adversaire plus coriace avec le Français Tom Podvin », confie l’organisateur de la soirée Farid Remini, qui espère la venue de plus d’un millier de spectateurs.