Le BC Courrendlin veut s’installer durablement en LNB

Le Badminton Club Courrendlin repart pour un tour en Ligue nationale B. Ce week-end, il commence la nouvelle saison par des rencontres contre Berne et contre Tavel-Fribourg, deux formations qui figuraient en bas de classement lors du dernier exercice. Le BCC vise à nouveau le maintien dans cette catégorie de jeu. Son capitaine Noé Varrin est toutefois ambitieux et espère terminer dans « le top-5 ».

La saison passée, le club jurassien avait sauvé sa peau lors du dernier week-end de compétition. Noé Varrin et ses coéquipiers ont découvert un championnat relevé, indécis et surtout intense : « Ce qu’on a pu voir la saison passée, c’est que tous les points, tous les matches et tous les sets sont importants », relève le capitaine vadais. Ce constat se vérifiera sans doute d’autant plus cette saison, alors que le nombre d’équipes a légèrement augmenté pour passer de huit à neuf en LNB.





Ossature régionale

Les Vadais ont connu peu de mouvements durant l’intersaison et pourront toujours s’appuyer sur une forte ossature régionale avec, notamment, Marion et Noé Varrin, Eugénie Chapuis et Gaël Gerber. Surtout, ils pourront faire valoir l’expérience acquise l’an dernier, expérience nouvelle pour plusieurs joueurs habitués davantage à la 1re ligue qu’à la Ligue nationale. « Tous nos joueurs ont pu se rendre compte du niveau de la LNB et s’y habituer », déclare Noé Varrin. Selon ce dernier, il est important que Courrendlin se maintienne à cet échelon, car le club représente une vitrine pour ce sport dans notre région. « Cela donne un engouement. Dans le club, on le ressent aussi au regard du nombre d’inscrits », se réjouit Noé Varrin. /mle