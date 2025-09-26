Le BC Courrendlin veut s’installer durablement en LNB

Le club vadais de badminton commence sa saison ce week-end. Fort de l’expérience acquise la ...
Le BC Courrendlin veut s’installer durablement en LNB

Le club vadais de badminton commence sa saison ce week-end. Fort de l’expérience acquise la saison passée, il souhaite se maintenir à cet échelon et même figurer en milieu de tableau.

Le capitaine Noé Varrin et le BC Courrendlin lancent leur nouvelle saison ce week-end. (Photo : Mickaël Sauser) Le capitaine Noé Varrin et le BC Courrendlin lancent leur nouvelle saison ce week-end. (Photo : Mickaël Sauser)

Le Badminton Club Courrendlin repart pour un tour en Ligue nationale B. Ce week-end, il commence la nouvelle saison par des rencontres contre Berne et contre Tavel-Fribourg, deux formations qui figuraient en bas de classement lors du dernier exercice. Le BCC vise à nouveau le maintien dans cette catégorie de jeu. Son capitaine Noé Varrin est toutefois ambitieux et espère terminer dans « le top-5 ».

La saison passée, le club jurassien avait sauvé sa peau lors du dernier week-end de compétition. Noé Varrin et ses coéquipiers ont découvert un championnat relevé, indécis et surtout intense : « Ce qu’on a pu voir la saison passée, c’est que tous les points, tous les matches et tous les sets sont importants », relève le capitaine vadais. Ce constat se vérifiera sans doute d’autant plus cette saison, alors que le nombre d’équipes a légèrement augmenté pour passer de huit à neuf en LNB.


Ossature régionale

Les Vadais ont connu peu de mouvements durant l’intersaison et pourront toujours s’appuyer sur une forte ossature régionale avec, notamment, Marion et Noé Varrin, Eugénie Chapuis et Gaël Gerber. Surtout, ils pourront faire valoir l’expérience acquise l’an dernier, expérience nouvelle pour plusieurs joueurs habitués davantage à la 1re ligue qu’à la Ligue nationale. « Tous nos joueurs ont pu se rendre compte du niveau de la LNB et s’y habituer », déclare Noé Varrin. Selon ce dernier, il est important que Courrendlin se maintienne à cet échelon, car le club représente une vitrine pour ce sport dans notre région. « Cela donne un engouement. Dans le club, on le ressent aussi au regard du nombre d’inscrits », se réjouit Noé Varrin. /mle

Noé Varrin : « Les joueurs régionaux ont pu acquérir de l’expérience dans cette ligue. »

Ecouter le son


 

Actualités suivantes

Max Studer s'impose en Chine

Max Studer s'impose en Chine

Autres sports    Actualisé le 26.09.2025 - 10:07

Pas d'autre médaille suisse

Pas d'autre médaille suisse

Autres sports    Actualisé le 26.09.2025 - 10:05

Entre « folie » et « chaos », sous les yeux de Trump à New York

Entre « folie » et « chaos », sous les yeux de Trump à New York

Autres sports    Actualisé le 26.09.2025 - 06:03

Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 21:25

Articles les plus lus

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 17:10

Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 21:25

Entre « folie » et « chaos », sous les yeux de Trump à New York

Entre « folie » et « chaos », sous les yeux de Trump à New York

Autres sports    Actualisé le 26.09.2025 - 06:03

Pas d'autre médaille suisse

Pas d'autre médaille suisse

Autres sports    Actualisé le 26.09.2025 - 10:05

Du bronze pour Brunner/Plock

Du bronze pour Brunner/Plock

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 09:21

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 17:10

Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Feu vert des députés à la nouvelle patinoire genevoise

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 21:25

Entre « folie » et « chaos », sous les yeux de Trump à New York

Entre « folie » et « chaos », sous les yeux de Trump à New York

Autres sports    Actualisé le 26.09.2025 - 06:03

Un Jurassien champion du monde d’agility

Un Jurassien champion du monde d’agility

Autres sports    Actualisé le 22.09.2025 - 11:23

Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur

Mondiaux de Shanghai: Plock/Brunner en finale du deux sans barreur

Autres sports    Actualisé le 23.09.2025 - 08:09

Du bronze pour Brunner/Plock

Du bronze pour Brunner/Plock

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 09:21

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Première descente de l'Everest à ski sans oxygène

Autres sports    Actualisé le 25.09.2025 - 17:10