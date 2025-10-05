Deux médailles d’or et deux titres par équipes pour les gymnastes régionaux

Les gymnastes de la région ont brillé ce week-end à Romont. La commune fribourgeoise accueillait le championnat romand aux agrès. Les athlètes du Jura et du Jura bernois étaient réunis sous les mêmes couleurs et ont ramenés quatre médailles d’or.

Flavie Beuchat de la Femina-Sport Glovelier a été titrée dans la catégorie C7 chez les filles. Elle s’est imposée avec un total de 38,73 points après ses quatre passages. Sa coéquipière Cléa Chételat a pris la 5e place de ce concours avec 36,80 points. Les deux athlètes accompagnées de Léa Robert et Camille Chaignat ont remporté l’or par équipe. Les quatre filles de la Femina-Sport Glovelier ont devancé Neuchâtel et Vaud.

Un doublé dans la catégorie CD/H dames

Une autre athlète du club vadais a décroché le titre dans la catégorie CD/H dames. Margaux Henz a partagé la première place du podium avec la Valaisanne Marie Morard. Les deux athlètes ont accumulé 37,10 points. Là aussi, la lauréate et ses trois coéquipières Juliette Montavon (4e en individuel), Nora Crétin (5e) et Léane Trouillat ont ramené l’or par équipe pour le Jura devant le Valais et Fribourg. /fwo