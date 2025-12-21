Quentin Juillard à l’arrière en Lettonie

Quentin Juillard et Cédric Follador n’ont pas réussi à se mettre en évidence en Lettonie. Le pousseur-freineur ajoulot et son pilote grison ont pris la 14e place de l’épreuve de Coupe du monde de bob à 2 samedi à Sigulda. Au terme de ses deux passages, le duo helvète a terminé à 1’’21 des vainqueurs allemands Francesco Friedrich et Alexander Schüller.

Le Jurassien n’a pas pris le départ de la deuxième épreuve lettonne ce dimanche après-midi. Cédric Follador a fait équipe avec Nicola Mariani. Quentin Juillard peut désormais se concentrer sur les sélections suisses pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Des tests internes se tiendront dimanche prochain à Oberhof en Allemagne. /nmy