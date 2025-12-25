L’Hivern’Alle fait son grand retour

La troisième édition de la course à pied caritative se tiendra samedi à Alle. Un nouveau comité souhaite continuer de soutenir les associations locales après six ans d’absence.

Alexandre Gerber a souhaité réorganisé l'Hivern'Alle après six ans d'absence. Alexandre Gerber a souhaité réorganisé l'Hivern'Alle après six ans d'absence.

Courir pour la bonne cause entre Noël et Nouvel An, c’est l’objectif de l’Hivern’Alle. La course à pied fait son grand retour samedi à Alle pour sa troisième édition après six ans d’absence. Les coureurs et les marcheurs pourront dépenser les calories accumulées durant les fêtes sur un parcours de 5,3 ou 7,4 km dans les alentours du village ajoulot. Le président de l’Hivern’Alle Alexandre Gerber a souhaité remettre sur pied la manifestation : « On a dû annuler l’édition 2020 en raison du Covid. Par la suite, on a perdu des membres dans le comité mais on a pu renouveler l’organisation et c’est pour cela qu’on revient cette année. » Cette course ne s’est tenue que deux fois par le passé mais elle a déjà marqué l’esprit des athlètes de la région. « Il y a pas mal de coureurs qui m’ont demandé quand l’Hivern’Alle avait lieu et on revient aussi suite à cette demande des sportifs », explique Alexandre Gerber.

Alexandre Gerber : « Un moyen de dépenser les calories qu’on a accumulées durant les fêtes. »

Ecouter le son

La manifestation sportive caritative soutient, cette année, deux associations locales qui œuvrent pour la santé et l’entraide sociale. Il s’agit de l’Association Jurassienne des Parents d’Enfants Cardiopathes (AJPEC) et le Frigo solidaire. Un geste important pour le président de l’Hivern’Alle : « Ce sont deux associations qui nous tenaient à cœur et qui étaient dans la thématique du comité ».

Toutes les informations relatives à l’Hivern’Alle sont à retrouver ici. /fwo


 

