L’Hivern’Alle fait son grand retour

La manifestation sportive caritative soutient, cette année, deux associations locales qui œuvrent pour la santé et l’entraide sociale. Il s’agit de l’Association Jurassienne des Parents d’Enfants Cardiopathes (AJPEC) et le Frigo solidaire. Un geste important pour le président de l’Hivern’Alle : « Ce sont deux associations qui nous tenaient à cœur et qui étaient dans la thématique du comité ».

Toutes les informations relatives à l’Hivern’Alle sont à retrouver ici. /fwo