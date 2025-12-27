Sébastien Witschi et Margaux Cuttat au sommet de l’Hivern’Alle

Après une course de 7,4 km samedi à Alle, l’athlète local a dominé le classement masculin, ...
Après une course de 7,4 km samedi à Alle, l’athlète local a dominé le classement masculin, son homologue de Rossemaison le classement féminin.

Sébastien Witschi a devancé chez les hommes Maxime Fleury et Bryan Cagnon. (Photo : L'Hivern'Alle) Sébastien Witschi a devancé chez les hommes Maxime Fleury et Bryan Cagnon. (Photo : L'Hivern'Alle)

Après six ans d’absence, l’Hivern’Alle a couronné ses vainqueurs samedi à Alle. 

Chez les hommes, l’athlète de la FSG Alle Sébastien Witschi, régional de l’étape, a été le plus rapide. Il a avalé les 7,4 km en 26’10’’. Il devance Maxime Fleury, de Courgenay, lui aussi membre de la FSG Alle, de 38’’. Bryan Cagnon, de Courroux, qui porte les couleurs de l’équipe GOFASTA, a pris la troisième place en 27’10’’.

Chez les femmes, c’est Margaux Cuttat qui s’est imposée. La citoyenne de Rossemaison, sociétaire du TV Länggasse, a bouclé le parcours en 29’06’’. Elle est entourée sur le podium de deux athlètes de la FSG Alle qui ont terminé dans le même temps, en 30’06’’ : Mélissa Girardin, d’Alle, 2e en 30’06’’, et Sofia Chételat, de Vicques, 3e.

Les participants avaient aussi l’occasion d’emprunter un parcours de 5,3 km, alors que d’autres catégories étaient également proposées. Au total, l’événement aura réuni environ 300 participants de tous les âges.

Les différents résultats de la course, qui soutenait cette année l’Association jurassienne des parents d’enfants cardiopathes (AJPEC) et le Frigo solidaire, sont à retrouver ici. /comm-tbe

Chez les femmes, Margaux Cuttat a pris le meilleur sur Mélissa Girardin et Sofia Chételat. (Photo : L'Hivern'Alle) Chez les femmes, Margaux Cuttat a pris le meilleur sur Mélissa Girardin et Sofia Chételat. (Photo : L'Hivern'Alle)


 

