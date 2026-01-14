Pour Quentin Juillard, les chances de participer aux JO sont « très minimes »

C’est un rêve qui est pratiquement enterré pour Quentin Juillard : les chances du pousseur ajoulot de participer aux Jeux olympiques qui débutent dans une vingtaine de jours en Italie sont, selon lui, « très minimes ». La sélection définitive de l’équipe de Suisse de bob sera dévoilée la semaine prochaine mais le Jurassien n’a pas passé le cap des sélections internes fin décembre et n’est même pas le premier des viennent ensuite. Il paie les conséquences de sa blessure à l’ischio l’été dernier. « Avec ma préparation qui s’est un peu écourtée à cause de ma blessure, je risque de ne pas faire partie de l’équipe olympique. C’est forcément une grosse déception ! Les JO, c’est le rêve de tout sportif », réagit-il. « J’ai manqué de temps. Il m’a manqué aussi un peu de force et de vitesse dans ma préparation physique », analyse Quentin Juillard qui se projette déjà sur la suite : « J’aurai besoin de quelques semaines, voire quelques mois, pour digérer tout ça. J’aurai aussi une réflexion sur la suite de ma carrière ». Ainsi, aucun sportif jurassien ne sera engagé aux prochains Jeux d’hiver en Italie. /mmi

