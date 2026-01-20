Le football américain veut se faire une place au soleil à Bienne

Bienne devrait prochainement occuper un point central dans le développement du football américain en Suisse. C’est du moins le souhait d’Oliver Masion, un passionné de ce sport installé en Allemagne et qui a choisi Bienne pour ancrer cette pratique dans notre pays et monter l'équipe des « Alpine Rams ».

Le complexe de la Tissot Arena devrait accueillir ces prochains mois une franchise semi-professionnelle qui sera alignée au plus haut niveau européen et qui se profile comme étant la plus cotée de notre pays. Bien qu’encore en construction, le contingent sera composé de plusieurs joueurs helvétiques et d’éléments étrangers. Le championnat européen (AFLE) commence en septembre. Le club seelandais défiera notamment des adversaires allemands, autrichiens, français et polonais.





Un projet légitime, selon Oliver Masion

Installé dans la région de Munich, en Allemagne, le propriétaire des « Alpine Rams » Oliver Masion est convaincu du potentiel de développement du football américain en Suisse. « C’est un sport qui a le vent en poupe », constate-t-il, convaincu que notre pays mérite une équipe de haut niveau. Oliver Masion ne souhaite d’ailleurs pas s’arrêter à une formation appelée à évoluer et à « performer » à l’échelle continentale. Au contraire, ce passionné veut installer une culture du football américain et développer une franchise au sens large du terme, avec notamment la formation de jeunes talents. Pour séduire joueurs, public et sponsors, l’Allemand veut s’appuyer sur ce vaste projet et tenir parole : « On essaie de convaincre les joueurs, les coachs et les supporters en tenant nos engagements. On a promis qu’on voulait briller et aligner les bonnes performances au plus haut niveau européen. On s’engage aussi à promouvoir notre sport auprès des plus jeunes et de travailler dans la formation », assure Oliver Masion qui ajoute que plusieurs soutiens lui ont déjà été manifestés. L’Allemand souligne qu’il souhaite développer un côté événementiel autour du football américain, un aspect qui va souvent de pair avec cette pratique, notamment outre-Atlantique. Et cela séduit aussi en Suisse, d’après lui.





A Bienne par intérêt

Oliver Masion a choisi Bienne pour développer son audacieux projet pour différentes raisons. D’une part, la ville est « dynamique », se réjouit-il. D’autre part, elle se situe à un point stratégique entre plusieurs villes qui réunissent des talents et des amateurs de ce sport. C’est le cas, selon l’Allemand, de Bâle, Zurich et Lucerne. Bienne est « un point central », d’après Oliver Masion qui ajoute, troisièmement, que la cité seelandaise dispose d’installations de qualité.

Les initiateurs du projet ont déjà désigné l’entraîneur de l’équipe. Il s’agira de Joshua Fitzgerald, un Américain qui connaît déjà la Suisse pour avoir distillé ses connaissances à Wil. Ils promettent aussi que le contingent prend forme mais que des essais doivent encore être menés prochainement. Quelques joueurs se sont déjà engagés à Bienne, notamment des Américains qui sont prêts à rejoindre les bords du lac pour se faire un nom sur notre continent. L’équipe s’annonce d’ailleurs aux multiples facettes. Elle sera composée de joueurs étrangers qui seront au maximum dix (limite fixée) et d’éléments helvétiques capables d’évoluer parmi le gratin européen. Oliver Masion a du pain sur la planche mais son ambition semble être décuplée au regard du défi qui l’attend. Et la conviction en son projet est intacte. /mle