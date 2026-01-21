Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Le SC Saignelégier a mis sur pied une double manifestation pour la relève du ski de fond mercredi ...
Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Le SC Saignelégier a mis sur pied une double manifestation pour la relève du ski de fond mercredi après-midi aux Franches-Montagnes. Notre reportage.

Les jeunes fondeurs ont pu profiter du soleil franc-montagnard aux Breuleux. Les jeunes fondeurs ont pu profiter du soleil franc-montagnard aux Breuleux.

Un après-midi dédié au ski de fond aux Breuleux. Le SC Saignelégier a organisé une double manifestation mercredi dans le village des Franches-Montagnes. Il a organisé une manche des storio nordiX games suivie par la course de la Mini Franches. Une soixantaine de participants âgés de 6 à 16 ans ont pris part à ces deux évènements sportifs.

Quatre épreuves ont été proposées lors de cette manche des storio nordiX games sous la forme de mini « Jeux olympiques ». Les enfants ont ainsi dû réaliser un slalom, un saut ou monter une pente au sprint. Des épreuves qui permettent de travailler différentes techniques du ski de fond dans la bonne humeur. Nous sommes allés à la découverte de ce parcours en compagnie des participants et organisateurs.

Notre reportage :

Le SC Saignelégier continue de pousser les jeunes fondeurs

Le ski club du chef-lieu taignon tire un bilan positif de cette journée. De manière générale, son président Raphaël Dubail reconnait toutefois un recul chez les jeunes licenciés ces dernières années, notamment à cause du manque de neige. Le SC Saignelégier possède, en revanche, plusieurs jeunes talents dans ses rangs. « Cinq enfants sont en haut de la fiche. C’est motivant pour nous et les jeunes qui voient ces athlètes avec des yeux ébahis », analyse Raphaël Dubail. Le SC Saignelégier peut notamment compter sur Thibaud Bregnard, récent champion romand chez les U14. « On peut peut-être viser un premier titre national pour le club depuis longtemps le 15 février à Evolène », conclut le président du club franc-montagnard. /fwo

Raphaël Dubail : « On peut compter sur cinq fers de lance. »

Actualisé le

 

