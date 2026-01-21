Les jeunes fondeurs à l’honneur aux Breuleux

Un après-midi dédié au ski de fond aux Breuleux. Le SC Saignelégier a organisé une double manifestation mercredi dans le village des Franches-Montagnes. Il a organisé une manche des storio nordiX games suivie par la course de la Mini Franches. Une soixantaine de participants âgés de 6 à 16 ans ont pris part à ces deux évènements sportifs.

Quatre épreuves ont été proposées lors de cette manche des storio nordiX games sous la forme de mini « Jeux olympiques ». Les enfants ont ainsi dû réaliser un slalom, un saut ou monter une pente au sprint. Des épreuves qui permettent de travailler différentes techniques du ski de fond dans la bonne humeur. Nous sommes allés à la découverte de ce parcours en compagnie des participants et organisateurs.