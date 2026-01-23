Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Le pousseur-freineur ajoulot ne fait pas partie de la sélection de Swiss Olympic des athlètes ...
Quentin Juillard n’ira pas aux Jeux olympiques

Le pousseur-freineur ajoulot ne fait pas partie de la sélection de Swiss Olympic des athlètes retenus pour disputer les épreuves de bobsleigh lors de ces joutes italiennes.

Quentin Juillard ne se rendra pas aux Jeux olympiques dans deux semaines. (photo : studio SPPJ). Quentin Juillard ne se rendra pas aux Jeux olympiques dans deux semaines. (photo : studio SPPJ).

C’est officiel, Quentin Juillard ne disputera pas les Jeux olympiques de Milan-Cortina. La sélection de swiss olympic pour les épreuves de bobsleigh est tombée ce vendredi. Le pousseur-freineur ajoulot ne fait pas partie des 19 athlètes retenus pour disputer ces joutes en Italie. Chez les hommes, les pilotes Cédric Follador, Timo Rohner et Michael Vogt seront soutenus par une dizaine de pousseurs.

Quentin Juillard estimait que ces chances de participer aux JO étaient « très minimes ». Aucun sportif jurassien ne sera ainsi engagé lors de ces prochaines joutes en Italie qui commencent dans deux semaines. Après les sélections de ce vendredi, 123 athlètes font officiellement partie du « Swiss Olympic Team Milano Cortina 2026 ». Swiss Olympic communiquera ses dernières sélections le 26 janvier. /comm-fwo


