Alicia Masini va vite, très vite. L’athlète de la FSG Alle a couru samedi en salle le 60m en 7’’42, améliorant son propre record jurassien de quelques centièmes. Après avoir obtenu ce chrono lors de sa série de qualification au Q-Meeting de Macolin, La Taignonne n’a pu éviter la 8e et dernière place d’une finale qu’elle a courue en 7’’50. Cette finale a été remportée par la Vaudoise Léonie Pointet en 7’’15. /tbe
Alicia Masini améliore son record jurassien sur 60m en salle
L’athlète taignonne de la FSG Alle a couru en 7’’42 samedi à Macolin pour retrancher quelques ...
RFJ
Alicia Masini améliore son record jurassien sur 60m en salle
