Alicia Masini améliore son record jurassien sur 60m en salle

L’athlète taignonne de la FSG Alle a couru en 7’’42 samedi à Macolin pour retrancher quelques ...
Alicia Masini améliore son record jurassien sur 60m en salle

L’athlète taignonne de la FSG Alle a couru en 7’’42 samedi à Macolin pour retrancher quelques centièmes au record qu’elle détenait déjà.

Alicia Masini, ici photographiée lors d'un meeting en extérieur, a fait fort en salle à Macolin ce samedi. (Photo : Archives/Georges Henz) Alicia Masini, ici photographiée lors d'un meeting en extérieur, a fait fort en salle à Macolin ce samedi. (Photo : Archives/Georges Henz)

Alicia Masini va vite, très vite. L’athlète de la FSG Alle a couru samedi en salle le 60m en 7’’42, améliorant son propre record jurassien de quelques centièmes. Après avoir obtenu ce chrono lors de sa série de qualification au Q-Meeting de Macolin, La Taignonne n’a pu éviter la 8e et dernière place d’une finale qu’elle a courue en 7’’50. Cette finale a été remportée par la Vaudoise Léonie Pointet en 7’’15. /tbe


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Poursuite: Un Suédois sacré, les Suisses largués

Poursuite: Un Suédois sacré, les Suisses largués

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 12:10

Lindsey Vonn rentre aux Etats-Unis

Lindsey Vonn rentre aux Etats-Unis

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 11:35

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:55

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:09

Articles les plus lus

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:35

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:09

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:55

Alicia Masini améliore son record jurassien sur 60m en salle

Alicia Masini améliore son record jurassien sur 60m en salle

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 11:20

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:07

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:35

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Ebranlée par les blessures, la Suisse ne doit pas se laisser aller

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:09

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Première course depuis 2024 pour Thompson-Herah

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 06:55

Une autre victoire contre le Canada

Une autre victoire contre le Canada

Autres sports    Actualisé le 14.02.2026 - 22:35

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Camille Rast parmi les candidates au podium en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 04:06

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Camille Rast dans un rôle de favorite en géant

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:07

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Marco Odermatt, des JO réussis mais...

Autres sports    Actualisé le 15.02.2026 - 05:35